Вести Севастополь 12.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Нет света, пациенты – в коридорах: что увидела учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам Анна Федермессер в севастопольских больницах?
– Велодорожки на месте автополосы, мощение гранитом и фонтан. Как федеральный проект «Чистое небо» может изменить одну из главных улиц города – Большую Морскую?
– 200 рублей за порцию пломбира! Крымское мороженое оправилось в Китай. Какие перспективы для полуострова открывает экспорт лакомства?
– Из Севастополя – в космос. Как можно побывать на МКС, ощутить взлёт ракеты, не отрываясь от земли?
Источник: Вести.Севастополь