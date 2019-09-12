Вести Севастополь 12.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Нет света, пациенты – в коридорах: что увидела учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам Анна Федермессер в севастопольских больницах?

– Велодорожки на месте автополосы, мощение гранитом и фонтан. Как федеральный проект «Чистое небо» может изменить одну из главных улиц города – Большую Морскую?

– 200 рублей за порцию пломбира! Крымское мороженое оправилось в Китай. Какие перспективы для полуострова открывает экспорт лакомства?

– Из Севастополя – в космос. Как можно побывать на МКС, ощутить взлёт ракеты, не отрываясь от земли?

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Источник: Вести.Севастополь