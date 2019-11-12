Вести Севастополь 12.11.2019. Выпуск 11:25

12 ноября 2019     37
Вести Севастополь 12.11.2019

Главные темы выпуска:

– В молочную лавку со смартфоном. Покупатели изучают качество продукции онлайн. Как воспользоваться системой “Меркурий” и узнать всё о продукте, который собираетесь съесть?

– Пожар уничтожил две машины на Северной стороне. Причину возгорания уже нашли в гараже.

– Министр обороны ввёл в Крым трубопроводные войска. Военные помогают решить одну из главных проблем полуострова. Куда вскоре начнут поступать десятки тысяч кубометров воды?

– Гости, которые предпочитают прилетать в Крым на зиму. В севастопольских бухтах появились лебеди. Как их рассмотреть и не потревожить?

Источник: Вести.Севастополь

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