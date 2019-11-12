Вести Севастополь 12.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Узнать, что в пачке. Государственная система “Меркурий” поможет проверить качество молочных продуктов. Как прямо у прилавка получить информацию на смартфон?

– Севастопольцам предлагают больше шестидесяти пяти тысяч рублей перед выходом на пенсию. Где выдают сертификаты на переподготовку?

– В Севастополе деревья едва не уничтожили дом, построенный сразу после Великой Отечественной войны. Теперь здание не узнать. Покажем, каким оно стало после капитального ремонта.

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Источник: Вести.Севастополь