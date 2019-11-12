Вести Севастополь 12.11.2019. Выпуск 17:00

12 ноября 2019     34
Вести Севастополь 12.11.2019

Главные темы выпуска:

– Обновление общественных пространств. Ход работ в парке 60-летия СССР и сквера у технической библиотеки проверил заместитель губернатора.

– В Севастополе деревья едва не уничтожили дом, построенный сразу после Великой Отечественной войны. Теперь здание не узнать. Покажем, каким оно стало после капитального ремонта.

– Что в пачке? Государственная система “Меркурий” поможет проверить качество молочных продуктов. Как прямо у прилавка получить информацию на смартфон?

– Севастопольские виноградари во время сбора урожая побили новый рекорд. Что они готовы предложить зарубежным партнёрам? Эксклюзивное интервью губернатора сирийской провинции Тартус.

Источник: Вести.Севастополь

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