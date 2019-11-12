Вести Севастополь 12.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Сдать в эксплуатацию одну школу и построить другую. Когда дети сядут за новые парты? И в какие сроки обещают построить детский сад на улице Шевченко?
– Как спасти дом, если его разрушает дерево? И как оценили реконструкцию послевоенного здания его жители?
– Развитие парка «Федюхины высоты». Что в нём появится к следующему курортному сезону?
– И гости, которые предпочитают прилетать в Крым на зиму. В Севастопольских бухтах появились лебеди. Как их рассмотреть и не потревожить?
Источник: Вести.Севастополь