Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 11:25

– В этом году в городе благоустроено 15 общественных пространств. Одно из них – на улице Косарева.

– Сегодня День Конституции России. Какие мероприятия приурочили к памятной дате в Севастополе?

В России запретили «Слугу народа» Зеленского Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отреагировал на прекращение показа сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли на российском телеканале ТНТ. По словам …



В Москве прощаются с Юрием Лужковым Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заложил основу для воссоединения Крыма с Россией. Об этом во время прощания с Лужковым в храме Христа Спасителя сказал заместитель …



За стихийную торговлю оштрафованы 79 севастопольцев С начала года 79 человек привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма штрафа, который они должны будут заплатить, …



Ольга Луценко из Севастополя стала вице-чемпионкой мира по фитнесу Культуристка Ольга Луценко из Севастополя завоевала серебро на чемпионате мира по фитнесу. Севастопольская спортсменка выиграла в полуфинале у соперницы из …

