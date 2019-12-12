Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 11:25

12 декабря 2019     36
Вести Севастополь 12.12.2019

Главные темы выпуска:

– Сегодня День Конституции России. Какие мероприятия приурочили к памятной дате в Севастополе?

– Выездное совещание общественного совета на Большой Морской. Озеленение улицы стало главной темой встречи.

– В этом году в городе благоустроено 15 общественных пространств. Одно из них – на улице Косарева.

– Учения МЧС. Задача – оказать помощь пострадавшим в массовой аварии и ликвидировать последствия.

– В Севастополе зажглась “Рождественская звезда”. В конкурсе театральных миниатюр участвуют воспитанники детских садов.

Источник: Вести.Севастополь

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