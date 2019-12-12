Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Сегодня День Конституции России. Какие мероприятия приурочили к памятной дате в Севастополе?
– Выездное совещание общественного совета на Большой Морской. Озеленение улицы стало главной темой встречи.
– В этом году в городе благоустроено 15 общественных пространств. Одно из них – на улице Косарева.
– Учения МЧС. Задача – оказать помощь пострадавшим в массовой аварии и ликвидировать последствия.
– В Севастополе зажглась “Рождественская звезда”. В конкурсе театральных миниатюр участвуют воспитанники детских садов.
Источник: Вести.Севастополь