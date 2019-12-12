Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Приёмы граждан, вручение паспортов и огромный триколор на причале. Севастополь отмечает день Конституции России.
– Виновные в погроме офиса организации “Особые дети” найдены. В качестве наказания подростков ждёт трудотерапия.
– Озеленение Большой Морской будет идти параллельно с ремонтом. Что ещё решили на выездном заседании общественного совета?
– В Севастополе зажглась «Рождественская звезда». В конкурсе театральных миниатюр участвуют воспитанники детских садов.
– Севастополь принимает кубок Южного военного округа по волейболу. Какие шансы на победу у нашей команды?
Источник: Вести.Севастополь