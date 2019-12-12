Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 14:25

– Севастополь принимает кубок Южного военного округа по волейболу. Какие шансы на победу у нашей команды?

– В Севастополе зажглась «Рождественская звезда». В конкурсе театральных миниатюр участвуют воспитанники детских садов.

– Озеленение Большой Морской будет идти параллельно с ремонтом. Что ещё решили на выездном заседании общественного совета?

– Виновные в погроме офиса организации “Особые дети” найдены. В качестве наказания подростков ждёт трудотерапия.

– Приёмы граждан, вручение паспортов и огромный триколор на причале. Севастополь отмечает день Конституции России.

В России жителям частных домов разрешили производить и продавать электроэнергию В России приняли законопроект, который вводит понятие «объект микрогенерации», наделяет его владельца правом производить и продавать электроэнергию, а также определяет, чем …



Госдума разрешила курить в аэропортах Государственная дума приняла законопроект, разрешающий вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы. Предполагается, что курилки должны находиться …



Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – Приёмы граждан, вручение паспортов и огромный триколор на причале. Севастополь отмечает день Конституции России. – Виновные …



На прощание с Юрием Лужковым приехали моряки-черноморцы Москва сегодня прощается со своим самым харизматичным мэром. Траурная церемония прошла в храме Христа Спасителя. Отпевание совершил патриарх Московский и …

