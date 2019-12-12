Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 14:25

12 декабря 2019     9
Вести Севастополь 12.12.2019

Главные темы выпуска:

– Приёмы граждан, вручение паспортов и огромный триколор на причале. Севастополь отмечает день Конституции России.

– Виновные в погроме офиса организации “Особые дети” найдены. В качестве наказания подростков ждёт трудотерапия.

– Озеленение Большой Морской будет идти параллельно с ремонтом. Что ещё решили на выездном заседании общественного совета?

– В Севастополе зажглась «Рождественская звезда». В конкурсе театральных миниатюр участвуют воспитанники детских садов.

– Севастополь принимает кубок Южного военного округа по волейболу. Какие шансы на победу у нашей команды?

Источник: Вести.Севастополь

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