Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Первые велодорожки, многофункциональные детские площадки и уникальные зоны отдыха. Новый Парк в Учкуевке готовят к открытию. Какой ещё подарок к Новому году получат горожане?
– На Большой Морской вырубят полторы сотни больных деревьев. Как будут восстанавливать зеленый каркас улицы?
– МВД, Севприроднадзор и правительство начали отслеживать передвижение грузовиков со строительным мусором. Какие варианты утилизации отходов предлагают предпринимателям?
– Большой флаг, вручение паспортов, научные конференции. Как в Севастополе отмечают День Конституции России?
Источник: Вести.Севастополь