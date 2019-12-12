Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Первые велодорожки, многофункциональные детские площадки и уникальные зоны отдыха. Новый Парк в Учкуевке готовят к открытию. Какой ещё подарок к Новому году получат горожане?

– На Большой Морской вырубят полторы сотни больных деревьев. Как будут восстанавливать зеленый каркас улицы?

– МВД, Севприроднадзор и правительство начали отслеживать передвижение грузовиков со строительным мусором. Какие варианты утилизации отходов предлагают предпринимателям?

– Большой флаг, вручение паспортов, научные конференции. Как в Севастополе отмечают День Конституции России?

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Источник: Вести.Севастополь