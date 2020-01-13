Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Улицы Ерошенко и Дмитрия Ульянова станут односторонними. Когда начнет действовать новая схема движения?
– Сегодня день российской печати. Как его отмечают работники флотской газеты «Флаг Родины»?
– Будущие строители и автомеханики хорошо танцуют. На международном конкурсе в Сочи студенты Севастопольского промышленно-технологического колледжа имении маршала Геловани вошли в тройку лидеров.
– Севастополь принимает Первенство России по баскетболу среди девушек.
Источник: Вести.Севастополь