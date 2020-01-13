Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 14:25

– В нашем городе в эти дни проходят игры полуфинала Первенства России по баскетболу среди девушек.

– Сборная Севастополя по флорболу привезла награды с соревнований из Санкт-Петербурга.

– Сегодня день российской печати. Его отмечает и одна из старейших газет Севастополя.

– Федеральная доплата к пенсии заменена на региональную. Выплаты по новой схеме начнут поступать уже сегодня.

Лидер абхазской оппозиции решил баллотироваться в президенты Глава «Блока оппозиционных сил», депутат парламента Абхазии Аслан Бжания принял решение баллотироваться на пост президента республики. Об этом пишет «Интерфакс». …



В Севастополе развивается услуга соцтакси На сегодняшний день перевозку севастопольцев с ограниченными возможностями здоровья осуществляют четыре спецавтомобиля оборудованных электроподъемниками. За прошедший год горожанами совершено 5839 поездок. Это …



Когда и на чём россияне попадут на Луну Новым проектом «Роскосмоса» стал пилотируемый транспорт «Орел». Он будет предназначен для полетов космонавтов на Луну и к МКС. Корабль будет …



При пожаре в спа-комплексе в Евпатории эвакуировали 59 человек В СПА-комплексе «Озеро сновидений» на ул. Франко в Евпатории сегодня рано утром загорелась «японская баня». В тот момент в помещении …

