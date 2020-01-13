Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Новое назначение в правительстве Севастополя. Какую должность занял бывший депутат Законодательного собрания города?
– Федеральная доплата к пенсии заменена на региональную. Выплаты по новой схеме начнут поступать уже сегодня.
– Сегодня день российской печати. Его отмечает и одна из старейших газет Севастополя.
– Сборная Севастополя по флорболу привезла награды с соревнований из Санкт-Петербурга.
– В нашем городе в эти дни проходят игры полуфинала Первенства России по баскетболу среди девушек.
Источник: Вести.Севастополь