Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– “Херсонес Таврический” повлиял на транспортные потоки. Дороги рядом с музеем станут односторонними. Когда введут новую схему движения, и что о ней думают местные жители?
– Поездка по святым местам закончилась арестом. СБУ объявила севастопольского паломника боевиком. Как родственники задержанного комментируют украинские обвинения, и как его будут вызволять?
– Сегодня день российской печати. В борьбе за читателя в цифровую эпоху пресса делает невозможное. Какие ещё ситуации вспоминают журналисты флотской газеты “Флаг Родины”?
– Наши флорболисты взяли серебро в Санкт-Петербурге. Как встречали победителей?
Источник: Вести.Севастополь