Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– “Херсонес Таврический” повлиял на транспортные потоки. Дороги рядом с музеем станут односторонними. Когда введут новую схему движения, и что о ней думают местные жители?

– Поездка по святым местам закончилась арестом. СБУ объявила севастопольского паломника боевиком. Как родственники задержанного комментируют украинские обвинения, и как его будут вызволять?

– Сегодня день российской печати. В борьбе за читателя в цифровую эпоху пресса делает невозможное. Какие ещё ситуации вспоминают журналисты флотской газеты “Флаг Родины”?

– Наши флорболисты взяли серебро в Санкт-Петербурге. Как встречали победителей?

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Источник: Вести.Севастополь