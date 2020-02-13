Вести Севастополь 13.02.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– На предложение купить жильё недорого отреагировала прокуратура. Мы нашли дома, которые распродают по привлекательным ценам, и выяснили, что с ними не так.

– Коммерсант предложил контролерам не верить глазам своим. Чем закончилась попытка убедить власти, что перед ними обычная ограда?

– Севастопольские полицейские провели специальную операцию. Кто и для чего вызвал их в симферопольскую больницу?

– Для неё куклы – не игрушка. Мастер из Севастополя рассказывает, как сделать персонажа с душой. Эти куклы скоро найдут хозяев по всей Европе. Лучших отправят в Москву.

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Источник: Вести.Севастополь