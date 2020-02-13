Вести Севастополь 13.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Во время реконструкции Большой Морской найдены останки бойцов Красной армии. Что поисковикам удалось узнать об этих защитниках города?

– От роддома на проспекте Генерала Острякова остались лишь стены. Как идет капитальный ремонт и справляется ли с нагрузкой роддом №1?

– Севастопольский художник объединит ветеранов Великой Отечественной войны на одной картине. Готовы ли они позировать?

– Фольга, шерсть, смола – из таких материалов создают красивых кукол. Инженер самолётостроения стала рукодельницей, и ее творения разлетелись по всему миру.

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Источник: Вести.Севастополь