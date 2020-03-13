Вести Севастополь 13.03.2020. Выпуск 17:00

13 марта 2020     20
Вести Севастополь 13.03.2020

Главные темы выпуска:

– Реконструкция мемориала на Сапун-горе – на финальной стадии. Сегодня в тестовом режиме там зажгли Вечный огонь.

– “Дорога памяти” поможет сохранить истории тех, кто участвовал в Великой Отечественной. Министерство обороны предлагает жителям страны присоединиться к масштабной акции.

– На гребне балаклавской волны: Дмитрий Туркин сменил пиджак на гидрокостюм и выяснил, как удержаться на пике спроса у туристов в любой сезон.

– Администрация Судака против “Повелителя морей”. Корабль признан самостроем. Что теперь ждет объект, который притягивает туристов?

Источник: Вести.Севастополь

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