Вести Севастополь 13.06.2019 Выпуск 17:00

13 июня 2019     12
Вести Севастополь 13.06

Главные темы выпуска:

– Бесплатный проезд только по единой карте! Переходный период на новую систему оплаты в городском транспорте заканчивается на этой неделе.

– Самый большой флаг в стране! Как в Севастополе отпраздновали День России?

– На Северной стороне продолжается строительство новой школы! Когда планируется сдача объекта?

– Из Севастополя четыреста миль по морю! Двести пятьдесят яхтсменов соревнуются за кубок Крыма.

– Необычная спасательная операция. Сбежавшего енота вернули в экопарк “Лукоморье”.

Источник: Вести Севастополя

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