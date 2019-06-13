Вести Севастополь 13.06.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Бесплатный проезд только по единой карте! Переходный период на новую систему оплаты в городском транспорте заканчивается на этой неделе.

– Самый большой флаг в стране! Как в Севастополе отпраздновали День России?

– На Северной стороне продолжается строительство новой школы! Когда планируется сдача объекта?

– Из Севастополя четыреста миль по морю! Двести пятьдесят яхтсменов соревнуются за кубок Крыма.

– Необычная спасательная операция. Сбежавшего енота вернули в экопарк “Лукоморье”.

Источник: Вести Севастополя