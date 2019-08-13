Вести Севастополь 13.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Открытие детских образовательных учреждений и обеспечение транспортной доступности. Какие решения приняты сегодня в правительстве Севастополя?

– Конкурс – семь человек на место. В Севастополе отобрали 20 учеников для новой Академии хореографии. Когда начнётся обучение?

– Подрядчик столкнулся со сложностями при проведении ремонта на улице Ерошенко. Изменятся ли сроки сдачи объекта?

– Музеи Севастополя ждет масштабное обновление. Чем будут удивлять Диорама и музей севастопольского подполья?

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Источник: Вести.Севастополь