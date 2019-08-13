Вести Севастополь 13.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Открытие детских образовательных учреждений и обеспечение транспортной доступности. Какие решения приняты сегодня в правительстве Севастополя?
– Конкурс – семь человек на место. В Севастополе отобрали 20 учеников для новой Академии хореографии. Когда начнётся обучение?
– Подрядчик столкнулся со сложностями при проведении ремонта на улице Ерошенко. Изменятся ли сроки сдачи объекта?
– Музеи Севастополя ждет масштабное обновление. Чем будут удивлять Диорама и музей севастопольского подполья?
Источник: Вести.Севастополь