Вести Севастополь 13.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Могут оказаться вне закона. В Севастополе остановлено возведение еще нескольких многоквартирных домов. Как узнать о недобросовестных застройщиках?
– Как изменилась схема движения на Центральном городском холме и когда завершат ремонт улицы Советская?
– Новое оборудование помогло улучшить качество. Когда на дорогах Севастополя будут использовать асфальт, изготовленный по новым технологиям?
– На Центральном рынке Севастополя началась реконструкция главного здания. Что общего у Пассажа и Панорамы?
Источник: Вести.Севастополь