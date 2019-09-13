Вести Севастополь 13.09.2019. Выпуск 17:00

– На Центральном рынке Севастополя началась реконструкция главного здания. Что общего у Пассажа и Панорамы?

– Новое оборудование помогло улучшить качество. Когда на дорогах Севастополя будут использовать асфальт, изготовленный по новым технологиям?

– Как изменилась схема движения на Центральном городском холме и когда завершат ремонт улицы Советская?

– Могут оказаться вне закона. В Севастополе остановлено возведение еще нескольких многоквартирных домов. Как узнать о недобросовестных застройщиках?

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