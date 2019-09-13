Вести Севастополь 13.09.2019. Выпуск 20:45

13 сентября 2019     20
Вести Севастополь 13.09.2019

Главные темы выпуска:

– Возвращение домой после 4-х лет заключения на Украине. В Севастополе сегодня встретили бывшего депутата Городского совета Владимира Галичия.  

– Автомобилистам придется набраться терпения. Ремонт на Советской завершат в четвёртом квартале года. Почему так долго?

– В Севастополе остановлено возведение еще нескольких многоквартирных домов. Как узнать о недобросовестных застройщиках?

– Что общего между Панорамой и Пассажем на Центральном рынке? И как будет выглядеть главный павильон после реконструкции?

Источник: Вести.Севастополь

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