Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Получает учебники и составляет расписание. Школа на Античном проспекте готовится к открытию. А в пятом микрорайоне из-за новой школы переносят газопровод. Успеют ли её открыть вовремя?

– Строят в точности, как древние римляне. На Федюхиных высотах воссоздают военный форт. В какие еще эпохи можно будет погрузиться в парке живой истории?

– “Последний срок” на сцене ТЮЗа. Премьера по повести Валентина Распутина о вечной проблеме отцов и детей. Узнают ли зрители себя в вымышленных жителях сибирской деревни?

– Человек, который делает, кажется, невозможное. Как незрячий Александр Журавлев стал фотографом, спортсменом и психологом?

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Источник: Вести.Севастополь