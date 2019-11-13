Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Получает учебники и составляет расписание. Школа на Античном проспекте готовится к открытию. А в пятом микрорайоне из-за новой школы переносят газопровод. Успеют ли её открыть вовремя?
– Строят в точности, как древние римляне. На Федюхиных высотах воссоздают военный форт. В какие еще эпохи можно будет погрузиться в парке живой истории?
– “Последний срок” на сцене ТЮЗа. Премьера по повести Валентина Распутина о вечной проблеме отцов и детей. Узнают ли зрители себя в вымышленных жителях сибирской деревни?
– Человек, который делает, кажется, невозможное. Как незрячий Александр Журавлев стал фотографом, спортсменом и психологом?
Источник: Вести.Севастополь