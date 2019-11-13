Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Ремонт улицы Пластунской закончится не вовремя. Работам мешают и её жители, и даже деревья.

– На Федюхиных высотах строится военное укрепление – по планам древних римлян. По каким эпохам можно будет путешествовать, не покидая парк живой истории?

– “Последний срок” на сцене ТЮЗа. Премьера по повести Валентина Распутина о вечной проблеме отцов и детей. Чем жители сибирской деревни похожи на сегодняшних горожан?

– Самый необычный фотограф, который работает в Севастополе. Как он пришёл к своим достижениям в творчестве и спорте наощупь?

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Источник: Вести.Севастополь