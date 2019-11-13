Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Из студентов – в бизнесмены. Профессионалы учат студентов азам предпринимательства. Как открыть свое дело после окончания вуза и удержаться на рынке?

– Оборудование – швейцарское, а материал – советский. Как будут восстанавливать облик домов на Большой Морской, Суворова и Советской?

– То появляются, то исчезают. По какому принципу в Севастополе убирают или переносят “зебры”, и как хотят помирить водителей и пешеходов?

– Простые ранние и Махровые поздние. Какие еще сорта тюльпанов украсят Севастополь следующей весной?

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Источник: Вести.Севастополь