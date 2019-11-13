Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– На Большой Морской уберут один из пешеходных переходов. По какому принципу в Севастополе переносят «зебры», и как хотят померить водителей и пешеходов?
– Меняется и облик домов на Большой Морской и Центральном городском холме. Как с помощью швейцарского оборудования и советских материалов переделают фасады?
– Ледовый дворец, футбольное поле и теннисный корт. В конце ноября начнётся реконструкция стадиона КЧФ.
– Простые ранние и Махровые поздние. Какие ещё сорта тюльпанов украсят Севастополь уже следующей весной?
Источник: Вести.Севастополь