Вести Севастополь 13.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– На Большой Морской уберут один из пешеходных переходов. По какому принципу в Севастополе переносят «зебры», и как хотят померить водителей и пешеходов?

– Меняется и облик домов на Большой Морской и Центральном городском холме. Как с помощью швейцарского оборудования и советских материалов переделают фасады?

– Ледовый дворец, футбольное поле и теннисный корт. В конце ноября начнётся реконструкция стадиона КЧФ.

– Простые ранние и Махровые поздние. Какие ещё сорта тюльпанов украсят Севастополь уже следующей весной?

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Источник: Вести.Севастополь