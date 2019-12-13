Вести Севастополь 13.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Ремонт в инфекционной больнице не мешает работе учреждения. Когда начнется строительство нового корпуса и с каким предложением Михаил Развожаев планирует обратиться к президенту по возведению онкоцентра?

– От состояния деревьев до жилого фонда. В городе продолжается проверка дворов. Почему управляющие компании не всегда оперативно реагируют на заявки жильцов?

– В поддержку российских спортсменов в Артеке развернули флаг площадью 5 тысяч квадратных метров

-Театру танца имени Вадима Елизарова исполняется 20 лет. Как рождаются новые постановки, отношения и династии?

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Источник: Вести.Севастополь