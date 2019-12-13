Вести Севастополь 13.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Ремонт в инфекционной больнице не мешает работе учреждения. Когда начнется строительство нового корпуса и с каким предложением Михаил Развожаев планирует обратиться к президенту по возведению онкоцентра?
– От состояния деревьев до жилого фонда. В городе продолжается проверка дворов. Почему управляющие компании не всегда оперативно реагируют на заявки жильцов?
– В поддержку российских спортсменов в Артеке развернули флаг площадью 5 тысяч квадратных метров
-Театру танца имени Вадима Елизарова исполняется 20 лет. Как рождаются новые постановки, отношения и династии?
Источник: Вести.Севастополь