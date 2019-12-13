Вести Севастополь 13.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Что показала проверка качества конфет в подарках для детей из многодетных и малообеспеченных семей?

– Всё более недоступное социальное жилье, оборудование для онкодиспансера и программа «Земский учитель». О чём ещё шла речь на заседании правительства?

– Когда начнётся строительство нового корпуса инфекционной больницы, и кто может приступить к возведению онкоцентра?

– Театру танца Вадима Елизарова исполняется 20 лет. Как рождаются новые постановки, отношения и династии?

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Источник: Вести.Севастополь