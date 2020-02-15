Вести Севастополь 14.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Останки еще троих бойцов нашли на площади Ушакова. Один из них был удостоен Ордена Красной Звезды. Удастся ли установить имена остальных?

– Как 75 годовщину Великой Победы будут отмечать в Севастополе. Какие еще акции хотят провести к празднику?

– Разбитые амфоры из Херсонеса рассказывают, как создавали вина в древнем городе. Наша съемочная группа увидела уникальные экспонаты. Почему их не показывают посетителям?

– Одних связал святой Валентин, других – астрология, а третьих – Герой Советского Союза Мария Байда. Почему в Севастополе заключение браков и разводов зависит от сезона и чисел?

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Источник: Вести.Севастополь