Вести Севастополь 14.02.2020. Выпуск 20:45

14 февраля 2020     19
Вести Севастополь 14.02.2020

Главные темы выпуска:

– В Севастополь доставят образцы скамеек и телефонных будок, которые планируют установить на Большой Морской. О чем еще договорились на совещании по реконструкции улицы?

– Имя одного бойца, найденного при раскопках на площади Ушакова, установили. Получиться ли узнать фамилии еще пяти?

– В Севастополе вспоминают операцию «Навал». Морякам-черноморцам пришлось выдержать психологический поединок с американскими кораблями.

– 14 февраля стало в Севастополе самым популярным днем зимы для заключения брака. Как молодожены выбирают даты для свадьбы?

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 14.02.2020
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