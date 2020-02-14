Главные темы выпуска:
– В Севастополь доставят образцы скамеек и телефонных будок, которые планируют установить на Большой Морской. О чем еще договорились на совещании по реконструкции улицы?
– Имя одного бойца, найденного при раскопках на площади Ушакова, установили. Получиться ли узнать фамилии еще пяти?
– В Севастополе вспоминают операцию «Навал». Морякам-черноморцам пришлось выдержать психологический поединок с американскими кораблями.
– 14 февраля стало в Севастополе самым популярным днем зимы для заключения брака. Как молодожены выбирают даты для свадьбы?
Источник: Вести.Севастополь
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Вести Севастополь 14.02.2020. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – В Севастополь доставят образцы скамеек и телефонных будок, которые планируют установить на Большой Морской. О чем …
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