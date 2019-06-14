Вести Севастополь 14.06.2019. Выпуск 17:00

14 июня 2019     17
Вести Севастополь 14.06.2019

Главные темы выпуска:

– 2,5 тысячи тонн рельсов и почти 40 тысяч шпал. Железная дорога соединила Керчь и Тамань. Строители встретились под аркой Крымского моста.

– Большая реконструкция в музее имени Крошицкого. Как изменится здание? И когда главная художественная галерея Севастополя откроет двери для посетителей?

– 2,5 миллиона рублей для жителей самого дружного двора. В этом году по городской программе благоустроят 50 дворов.

– День города в Севастополе завершится праздничным фейерверком.  Как готовится пиротехническое шоу? 

Источник: Вести Севастополя

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