Вести Севастополь 14.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– 2,5 тысячи тонн рельсов и почти 40 тысяч шпал. Железная дорога соединила Керчь и Тамань. Строители встретились под аркой Крымского моста.

– Большая реконструкция в музее имени Крошицкого. Как изменится здание? И когда главная художественная галерея Севастополя откроет двери для посетителей?

– 2,5 миллиона рублей для жителей самого дружного двора. В этом году по городской программе благоустроят 50 дворов.

– День города в Севастополе завершится праздничным фейерверком. Как готовится пиротехническое шоу?

Источник: Вести Севастополя