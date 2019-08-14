Вести Севастополь 14.08.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Движение по трассе “Таврида” будет открыто осенью следующего года. Темпы работ с руководителями строительной компании обсудил президент страны.

– Мировые звёзды в Херсонесе. Открытие фестиваля оперы и балеты посетил президент страны. Владимир Путин пообщался и с будущими воспитанниками севастопольской Академии хореографии.

– На что чаще всего жалуются жители севастопольских домов? Госжилнадзор продолжает большую инспекцию работы управляющих компаний города.

– Апелляционный суд оставил ресторатора Славиша Карабашевича под арестом. До 11 сентября Сербия должна подтвердить решение об экстрадиции.

– А в Херсонском СИЗО продолжают удерживать жителя Севастополя! Мужчина – единственный кормилец в семье. Как правозащитники планируют возвращать моряка на родину?

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Источник: Вести.Севастополь