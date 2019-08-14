Вести Севастополь 14.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Камнепад с крыши, неработающие лифты, небезопасные подъезды. Почему управляющие компании тянут с ремонтом? Сотрудники Госжилнадзора начали масштабную проверку УК.
– О чём говорил Владимир Путин со звёздами балета – нынешними и будущими на постановке «Спартак» в Херсонесе?
– Ему всего 16, а он уже создал танковый батальон. Почему пластилиновыми танками севастопольского юноши заинтересовались историки?
– В Севастополе готовят медиков по спецзаказу. Как попасть в колледж имени Жени Дерюгиной?
Источник: Вести.Севастополь