Вести Севастополь 14.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Камнепад с крыши, неработающие лифты, небезопасные подъезды. Почему управляющие компании тянут с ремонтом? Сотрудники Госжилнадзора начали масштабную проверку УК.

– О чём говорил Владимир Путин со звёздами балета – нынешними и будущими на постановке «Спартак» в Херсонесе?

– Ему всего 16, а он уже создал танковый батальон. Почему пластилиновыми танками севастопольского юноши заинтересовались историки?

– В Севастополе готовят медиков по спецзаказу. Как попасть в колледж имени Жени Дерюгиной?

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь