Вести Севастополь 14.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Телевидение в цифровом качестве. Сегодня в России полностью завершен переход на новый стандарт вещания.
– Фисташковая роща, строительство жилья, развитие инфраструктуры. Что ещё беспокоит жителей Гагаринского района? Подробности встречи с Михаилом Развожаевым.
– Чем обещание отличается от клятвы? Значки и погоны получили 200 школьников, теперь они кадеты МВД.
– С мечом и щитом. В Севастополе прошел турнир по средневековым боям. Мечи скрестили не только мужчины, но и девушки.
Источник: Вести.Севастополь