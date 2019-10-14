Вести Севастополь 14.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Телевидение в цифровом качестве. Сегодня в России полностью завершен переход на новый стандарт вещания.

– Фисташковая роща, строительство жилья, развитие инфраструктуры. Что ещё беспокоит жителей Гагаринского района? Подробности встречи с Михаилом Развожаевым.

– Чем обещание отличается от клятвы? Значки и погоны получили 200 школьников, теперь они кадеты МВД.

– С мечом и щитом. В Севастополе прошел турнир по средневековым боям. Мечи скрестили не только мужчины, но и девушки.

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Источник: Вести.Севастополь