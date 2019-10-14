Вести Севастополь 14.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Аналоговый сигнал отключён. Теперь Севастополь – в крупнейшей в мире сети цифрового телевидения.
– Как в Гагаринском районе ищут компромисс между развитием территории и сохранением природы? С жителями района встретился врио губернатора Севастополя.
– Почувствовать себя рыцарем. Зачем на Федюхиных высотах устраивают поединки по средневековым правилам? Яркие сражения и рисунки вином на «Кубке донжона».
– Звёзды мирового хоккея против команды Черноморского флота. С каким результатом закончилась хоккейная битва на льду?
Источник: Вести.Севастополь