Вести Севастополь 14.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Новый формат вещания. Севастополь теперь в самой большой в мире цифровой телесети. Какие возможности она даёт зрителям?
– Прогулка в сквере может привести к штрафу. Где и за что в Севастополе собаководов ждут санкции?
– Вышли на столичный уровень. Ученицы Севастопольской академии хореографии – в телешоу канала «Культура». Что они смогли показать, занимаясь балетом всего месяц?
– На Федюхиных высотах провели бои в доспехах в полный контакт, а после создали картины очень необычным красителем.
Источник: Вести.Севастополь