Вести Севастополь 14.10.2019. Выпуск 20:45

14 октября 2019     22
Вести Севастополь 14.10.2019

Главные темы выпуска:

– Новый формат вещания. Севастополь теперь в самой большой в мире цифровой телесети. Какие возможности она даёт зрителям?

– Прогулка в сквере может привести к штрафу. Где и за что в Севастополе собаководов ждут санкции?

– Вышли на столичный уровень. Ученицы Севастопольской академии хореографии – в телешоу канала «Культура». Что они смогли показать, занимаясь балетом всего месяц?

– На Федюхиных высотах провели бои в доспехах в полный контакт, а после создали картины очень необычным красителем.

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 14.10.2019
Вести Севастополь 14.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Новый формат вещания. Севастополь теперь в самой большой в мире цифровой телесети. Какие возможности она даёт …



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