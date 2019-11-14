Вести Севастополь 14.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– По центральному городскому кольцу пустят бесплатные автобусы. Рейсы сохранятся до окончания реконструкции улицы Большой Морской.

– Журналисты трёх континентов приехали в Севастополь. Как иностранцы оценивают изменения на полуострове после его воссоединения с Россией?

– Швейцарская техника вернёт фасадам домов в центре города исходный вид. Как работает мягкий бластинг? А на крыши домов вернётся советская черепичная плитка. Её нашли в неожиданном месте.

– В Севастополе покажут шоу “Улицы Мира”. На одном концерте – мелодии десятков стран. А танцоры обещают сменить десятки образов за час. Чем ответят артисты песочной анимации?

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Источник: Вести.Севастополь