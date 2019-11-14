Вести Севастополь 14.11.2019. Выпуск 14:25

14 ноября 2019     19
Вести Севастополь 14.11.2019

Главные темы выпуска:

– По центральному городскому кольцу пустят бесплатные автобусы. Рейсы сохранятся до окончания реконструкции улицы Большой Морской.

– Журналисты трёх континентов приехали в Севастополь. Как иностранцы оценивают изменения на полуострове после его воссоединения с Россией?

– Швейцарская техника вернёт фасадам домов в центре города исходный вид. Как работает мягкий бластинг? А на крыши домов вернётся советская черепичная плитка. Её нашли в неожиданном месте.

– В Севастополе покажут шоу “Улицы Мира”. На одном концерте – мелодии десятков стран.  А танцоры обещают сменить десятки образов за час. Чем ответят артисты песочной анимации?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские полицейские нашли и вернули родителям пропавшего 10-летнего мальчика
Севастопольские полицейские нашли и вернули родителям пропавшего 10-летнего мальчика

В дежурную часть УМВД России по Севастополю обратилась жительница Нахимовского района. Женщина сообщила, что пропал её 10-летний сын. Всем наружным …


В Севастополе испытали в тоннелях двухэтажные пассажирские вагоны
В Севастополе испытали в тоннелях двухэтажные пассажирские вагоны

Блогер Георгий Седельников сообщил о том, что двухэтажные пассажирские вагоны испытали в тоннелях под Севастополем.   «Вот они, наши двухэтажные красавцы, …


Севастопольские полицейские разыскали пропавшего 10-летнего мальчика
Севастопольские полицейские разыскали пропавшего 10-летнего мальчика

В поисках ребёнка были задействованы сотрудники полиции и волонтёры. Накануне, 13 ноября, в дежурную часть УМВД по городу Севастополю обратилась …


Вести Севастополь 14.11.2019
Вести Севастополь 14.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – По центральному городскому кольцу пустят бесплатные автобусы. Рейсы сохранятся до окончания реконструкции улицы Большой Морской. – …


Задушившие российского подростка в подвале полицейские сели в тюрьму
Задушившие российского подростка в подвале полицейские сели в тюрьму

Верховный суд Бурятии вынес приговор пятерым полицейским, которые запытали до смерти на допросе 17-летнего Никиту Кобелева. Об этом сообщила правозащитная …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты