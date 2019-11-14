Вести Севастополь 14.11.2019. Выпуск 17:00

14 ноября 2019     20
Вести Севастополь 14.11.2019

Главные темы выпуска:

– Взгляд на жизнь в Крыму и Севастополе не через экран телевизора или объектив. На полуостров приехала делегация журналистов из Европы, Индии и Африки.

– Учения сил противовоздушной обороны прошли на мысе Фиолент. Частью легенды стали реальные эпизоды борьбы с террористами в Сирии.

– Бесплатный проезд в общественном транспорте по центру города и отмена нескольких троллейбусных маршрутов. Как изменится схема движения на Большой Морской?

– Музыка и танцы десятков стран – на одной сцене. Дворец культуры рыбаков приглашает на новое шоу, в котором танец можно увидеть на песочной картине.

Источник: Вести.Севастополь

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