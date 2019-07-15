Вести Севастополь 15.07.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Фёдор Конюхов с семьёй в Крыму. Путешественник испытывает аппарат, которого ни у кого пока нет. О том, что задумал, он рассказал севастопольцам.

– За отсутствие звёзд гостиницы теперь будут штрафовать. Что спешат изменить отельеры? Требования к качеству отдыха выросли. Подорожает ли проживание в номерах?

– Любимый вид спорта десантников. В Байдарской долине проходят всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Как спринт по пересечённой местности выдерживают дети в 10 лет?

Источник: Вести.Севастополь