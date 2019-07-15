Вести Севастополь 15.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Новый крест на Фиоленте откроют в прямом эфире. Уже названа дата, когда многотонная конструкция будет готова и освящена.

– Новые спектакли, экскурсии и фестивали. В Херсонесе Таврическом рассказали о планах на весь туристический сезон.

– Любимый спорт десантников. В Байдарской долине проходят всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Как спринт по пересечённой местности выдерживают дети в 10 лет?

– Уха по-царски. В Севастополе отметили День рыбака.

Источник: Вести.Севастополь