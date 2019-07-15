Вести Севастополь 15.07.2019. Выпуск 17:00

15 июля 2019     18
Вести Севастополь 15.07.2019

Главные темы выпуска:

– 12 минут на первое знакомство и поручения. Михаил Развожаев провел аппаратное совещание в правительстве Севастополя.

– Дотянуться до звезд. В Севастополе только одна гостиница получила оценку экспертов и 4 звезды. Почему остальные пока не дотягивают? И подорожает ли проживание в отелях после получения звёздного статуса?

– Прийти, увидеть, победить. В Севастополе проходят Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Как выйти победителем из запутанных маршрутов?

– Уха, танцы и мастер-классы по лепке из глины. Как в Севастополе отметили День рыбака?

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 15.07.2019
Вести Севастополь 15.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – 12 минут на первое знакомство и поручения. Михаил Развожаев провел аппаратное совещание в правительстве Севастополя. – …



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