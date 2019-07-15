Вести Севастополь 15.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– 12 минут на первое знакомство и поручения. Михаил Развожаев провел аппаратное совещание в правительстве Севастополя.

– Дотянуться до звезд. В Севастополе только одна гостиница получила оценку экспертов и 4 звезды. Почему остальные пока не дотягивают? И подорожает ли проживание в отелях после получения звёздного статуса?

– Прийти, увидеть, победить. В Севастополе проходят Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Как выйти победителем из запутанных маршрутов?

– Уха, танцы и мастер-классы по лепке из глины. Как в Севастополе отметили День рыбака?

Источник: Вести.Севастополь