Вести Севастополь 15.07.2019. Выпуск 20:45

15 июля 2019     19
Вести Севастополь 15.07.2019

Главные темы выпуска:

– Первая встреча и первые поручения. Михаил Развожаев провел аппаратное совещание в правительстве Севастополя. Какие темы стали главными?

– Новая форма “Диалога”. В Севастополе начали демонтаж верхних этажей торгового центра “Диалог”. Когда завершатся работы?

– Дотянуться до звезд. В Севастополе только одна гостиница получила оценку экспертов в 4 звезды. Почему остальные пока не дотягивают?

– В Севастополе проходят Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Как выйти победителем из запутанных маршрутов?

Источник: Вести.Севастополь

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