Вести Севастополь 15.08.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Насколько образовательные учреждения города готовы к началу учебного года? Какие нарушения фиксируют сотрудники МЧС?

– Как строительный мусор с центральных улиц Севастополя оказался в лесу? Застройщиков и дорожных строителей обяжут отчитываться об утилизации отходов.

– В Севастополе за четыре года появилось 50 крестьянско-фермерских хозяйств. Как фермер может получить миллионный грант на развитие своего бизнеса?

– Древний Херсонес продолжает раскрывать секреты прошлого. Сегодня день археолога. Какие исторические открытия сделаны в Севастополе в этом сезоне?

– Футбольный клуб Севастополь готов к новым матчам. Первая игра с керченским «Океаном» уже в субботу.

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Источник: Вести.Севастополь