Вести Севастополь 15.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– За каждый кубометр строительного мусора придётся отчитываться. А что сейчас грозит тем, кто вывозит мусор в не предназначенные для этого места?

– Как стать миллионером? Севастопольские фермеры получают гранты на развитие своих хозяйств, а что ещё нужно для эффективной работы?

– Пуля, которой 70 миллионов лет или просто кусок железа? Какие ещё удивительные находки сделаны ко Дню Археолога.

– Футбольный клуб “Севастополь” готовится к новому сезону. Как обновился состав?

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Источник: Вести.Севастополь