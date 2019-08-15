Вести Севастополь 15.08.2019. Выпуск 17:00

15 августа 2019     8
Вести Севастополь 15.08.2019

Главные темы выпуска:

– За каждый кубометр строительного мусора придётся отчитываться. А что сейчас грозит тем, кто вывозит мусор в не предназначенные для этого места?

– Как стать миллионером? Севастопольские фермеры получают гранты на развитие своих хозяйств, а что ещё нужно для эффективной работы?

– Пуля, которой 70 миллионов лет или просто кусок железа? Какие ещё удивительные находки сделаны ко Дню Археолога.

– Футбольный клуб “Севастополь” готовится к новому сезону. Как обновился состав?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии за мошенничество
В Севастополе суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии за мошенничество

В Севастополе суд приговорил мужчину 1971 года рождения к 2,5 годам в исправительной колонии общего режима за мошенничество в крупном …


Вести Севастополь 15.08.2019
Вести Севастополь 15.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – За каждый кубометр строительного мусора придётся отчитываться. А что сейчас грозит тем, кто вывозит мусор в …


Сотрудникам Росгвардии угрожают за разгон митингов
Сотрудникам Росгвардии угрожают за разгон митингов

  Сотрудники Росгвардии стали получать по интернету угрозы и оскорбления. Атакам в сети сотрудники стали подвергаться после проведения в Москве …


Севастополец получил миллионный грант
Севастополец получил миллионный грант

В Севастополе количество реализованных молодежных проектов увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Так, недавно закончилась пятая смена форума «Информационные технологии», …


Захар Прилепин приедет в Крым на форум "Таврида АРТ"
Захар Прилепин приедет в Крым на форум "Таврида АРТ"

На книжный фестиваль Литфест, который пройдет с 23 по 25 августа в рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты