Вести Севастополь 15.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– За каждый кубометр строительного мусора вскоре придётся отчитываться. А что сейчас грозит тем, кто вывозит мусор в не предназначенные для этого места?

– Севастопольские фермеры получают гранты на развитие своих хозяйств, а что ещё нужно для эффективной работы?

– Почти 50 лет без таких находок. На раскопе Кыз-Аул обнаружили фрагмент древней надгробной плиты. В чем ее уникальность?

– Футбольный клуб “Севастополь” готовится к новому сезону, а боксёры из городов-героев к кубку губернатора Севастополя.

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Источник: Вести.Севастополь