Вести Севастополь 15.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– В правительстве Севастополя обсудили параметры городского бюджета. Какой может быть средняя зарплата уже в следующем году?

– Большой крымский турслёт состоялся у горы Гасфорта

– А что делать, если воду надо экономить? Сформировать экологическое сознание у подростков и отправить результаты на конкурс.

-В Севастополе подвели итоги фестиваля театров танца ART-бухта.

– А маленькие танцовщицы, только начав обучение в академии хореографии – поехали на смотр в Москву.

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Источник: Вести.Севастополь