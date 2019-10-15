Вести Севастополь 15.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– В правительстве Севастополя обсудили параметры городского бюджета. Какой может быть средняя зарплата уже в следующем году?
– Большой крымский турслёт состоялся у горы Гасфорта
– А что делать, если воду надо экономить? Сформировать экологическое сознание у подростков и отправить результаты на конкурс.
-В Севастополе подвели итоги фестиваля театров танца ART-бухта.
– А маленькие танцовщицы, только начав обучение в академии хореографии – поехали на смотр в Москву.
Источник: Вести.Севастополь