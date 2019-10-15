Вести Севастополь 15.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Фонтаны в парке Победы не работают уже два месяца. Кто и почему несёт убытки, и есть ли риск, что после простоя фонтаны не запустятся?

– Политологи и историки из Франции, Италии, Турции. Что говорят они, оказавшись в Севастополе через 165 лет после начала Крымской войны?

– 75 лет назад в Севастополе открылась Четвёртая городская больница. В каких условиях сегодня работает главный медицинский центр на Северной стороне города?

– Идею севастопольского школьника признали лучшей на всероссийском конкурсе экологических проектов. Он предложил, как дома сэкономить и тепло, и воду.

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Источник: Вести.Севастополь