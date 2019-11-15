Вести Севастополь 15.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– О преступлении – из уст задержанных. Начинающих водителей знакомят с реальными историями пострадавших и виновных в ДТП. В Севастополе сотрудники ГИБДД провели краш-курс.

– Устранять возникающие проблемы в жилых домах за сутки. Такую задачу поставили перед управляющими компаниями.

– Какие сюрпризы дендрологам преподносят первые дни обследования деревьев на Большой Морской? Как изменится “зеленый” облик улицы?

– Террасирование и другие способы уберечь пляжи Севастополя. В городе разрабатывают единый подход к берегоукреплению.

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Источник: Вести.Севастополь