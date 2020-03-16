Вести Севастополь 16.03.2020. Выпуск 17:00

16 марта 2020     13
Вести Севастополь 16.03.2020

Главные темы выпуска:

– Вузы полуострова готовятся перейти на дистанционный режим обучения. А в школах могут ввести свободное посещение.

– В Гагаринском районе завершается ремонт третьей поликлиники. Какая новая техника появится в медучреждении?

– Из Севастополя в Евпаторию за два с половиной часа. Южная пригородная компания в апреле запустит новые электропоезда.

– Митинг в честь адмирала Михаила Лазарева. В рамках проекта «Аллея российской славы» в Севастополе открыли бюст флотоводцу и мореплавателю.

Источник: Вести.Севастополь

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