Вести Севастополь 16.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Вузы полуострова готовятся перейти на дистанционный режим обучения. А в школах могут ввести свободное посещение.
– В Гагаринском районе завершается ремонт третьей поликлиники. Какая новая техника появится в медучреждении?
– Из Севастополя в Евпаторию за два с половиной часа. Южная пригородная компания в апреле запустит новые электропоезда.
– Митинг в честь адмирала Михаила Лазарева. В рамках проекта «Аллея российской славы» в Севастополе открыли бюст флотоводцу и мореплавателю.
Источник: Вести.Севастополь