Вести Севастополь 16.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– В Крыму не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В качестве профилактики вузы переходят на дистанционное обучение, в правительстве Севастополя создан оперативный штаб.
– Массовые мероприятия в Севастополе не отменяются. В городе начали отмечать шестую годовщину Русской Весны.
– Севастопольские педагоги вернулись со всероссийского конкурса «Учитель будущего». С какими результатами?
– На Сапун-горе началась установка военной техники. На новой аллее «Слава русскому оружию» появится 50 экспонатов.
Источник: Вести.Севастополь