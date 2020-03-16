Вести Севастополь 16.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:



– В Крыму не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В качестве профилактики вузы переходят на дистанционное обучение, в правительстве Севастополя создан оперативный штаб.

– Массовые мероприятия в Севастополе не отменяются. В городе начали отмечать шестую годовщину Русской Весны.

– Севастопольские педагоги вернулись со всероссийского конкурса «Учитель будущего». С какими результатами?

– На Сапун-горе началась установка военной техники. На новой аллее «Слава русскому оружию» появится 50 экспонатов.

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Источник: Вести.Севастополь