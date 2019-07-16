Главные темы выпуска:
– Место ли даме с собачкой на пляже? Что грозит тем, кто приходит купаться с четвероногими друзьями?
– Они следят, чтобы вы не нарушали правила на дороге, но нарушают сами. В Госдуме хотят запретить использование на дорогах камер фотовидеофиксации, принадлежащих частникам.
– Театральная “Женитьба”. Ростовский театр имени Горького выступил в Севастополе всего раз, и уже хочет вернуться. Кто еще приедет с гастролями в наш город?
VIDEO
Источник: Вести.Севастополь
Бойкая торговля спиртным в Крыму
Традиционно курортный сезон в Крыму характеризуется ростом предпринимательской активности, в том числе увеличивается и количество фактов мошенничества в сфере торговли. …
В Севастополе стартовал Международный детско-юношеский турнир «Кубок городов-героев»
Севастополь впервые принимает Международный детско-юношеский турнир «Кубок городов-героев» по футболу. Более 270 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, Смоленска, Керчи, Тулы, Новороссийска …
Вести Севастополь 16.07.2019. Выпуск 11:25
Главные темы выпуска: – Место ли даме с собачкой на пляже? Что грозит тем, кто приходит купаться с четвероногими друзьями? …
Суда Амстердама отложил решение о судьбе скифского золота
Сегодня, 16 июля, Апелляционный суд Амстердама должен был вынести решение о судьбе скифского золота, но заседание в очередной раз отложили. Право …
Полицейский на Камчатке выманил у иностранки 2,3 млн рублей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в мошенничестве на 2,3 млн рублей. Об этом 16 июля сообщается на …