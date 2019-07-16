Вести Севастополь 16.07.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Место ли даме с собачкой на пляже? Что грозит тем, кто приходит купаться с четвероногими друзьями?

– Они следят, чтобы вы не нарушали правила на дороге, но нарушают сами. В Госдуме хотят запретить использование на дорогах камер фотовидеофиксации, принадлежащих частникам.

– Театральная “Женитьба”. Ростовский театр имени Горького выступил в Севастополе всего раз, и уже хочет вернуться. Кто еще приедет с гастролями в наш город?

Источник: Вести.Севастополь