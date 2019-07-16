Вести Севастополь 16.07.2019. Выпуск 17:00

16 июля 2019     33
Вести Севастополь 16.07.2019

Главные темы выпуска:

– В Севастополе впервые провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи эндоскопическим методом.

– Миграция домашних животных на дикие пляжи. Что грозит владельцам собак, которые приводят их в общественные места и насколько опасно купание в одном водоеме с домашними животными?

– Втянулись и влипли. Чем подростков привлекают слаймы? Как увлечение слаймом – жвачкой для рук – помогает учить химию?

– Большой, пляжный и мини-футбол. В Севастополе стартовал детско-юношеский «Кубок городов – героев».

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 16.07.2019
Вести Севастополь 16.07.2019. Выпуск 17:00

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