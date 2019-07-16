Вести Севастополь 16.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В Севастополе впервые провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи эндоскопическим методом.
– Миграция домашних животных на дикие пляжи. Что грозит владельцам собак, которые приводят их в общественные места и насколько опасно купание в одном водоеме с домашними животными?
– Втянулись и влипли. Чем подростков привлекают слаймы? Как увлечение слаймом – жвачкой для рук – помогает учить химию?
– Большой, пляжный и мини-футбол. В Севастополе стартовал детско-юношеский «Кубок городов – героев».
Источник: Вести.Севастополь