Вести Севастополь 16.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Проголосовать на выборах восьмого сентября можно будет даже с паспортом Советского Союза. Для граждан России без регистрации в Севастополе выделят отдельный участок.

– Специалисты управления ветеринарии не рекомендуют приобретать рыбу на набережных города. Выписано уже около 50 штрафов, но торговля в Балаклаве продолжается.

– Образовательные учреждения города готовят к учебному году. Что изменится для воспитанников и сотрудников детского сада №131?

– В Севастополе стартует кубок губернатора по боксу. Каковы шансы на победу у севастопольских спортсменов?

– Всех желающих приглашают принять участие в очистке русла реки Чёрной. Как присоединиться к субботнику?

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Источник: Вести.Севастополь