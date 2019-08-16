Вести Севастополь 16.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Проголосовать на выборах восьмого сентября можно будет даже с паспортом Советского Союза. Для граждан России без регистрации в Севастополе выделят отдельный участок.
– Специалисты управления ветеринарии не рекомендуют приобретать рыбу на набережных города. Выписано уже около 50 штрафов, но торговля в Балаклаве продолжается.
– Образовательные учреждения города готовят к учебному году. Что изменится для воспитанников и сотрудников детского сада №131?
– В Севастополе стартует кубок губернатора по боксу. Каковы шансы на победу у севастопольских спортсменов?
– Всех желающих приглашают принять участие в очистке русла реки Чёрной. Как присоединиться к субботнику?
Источник: Вести.Севастополь