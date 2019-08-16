Вести Севастополь 16.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Утренний пожар на Северной стороне лишил крова несколько семей. Как планируют помогать погорельцам?
– В чём разница между оружием психологическим и реальным? Испытания, максимально приближенные к реальному бою. Как выстоять в таких условиях?
– Открытые люки и строительный мусор. Почему улица Советская на время ремонта стала опасной для пешеходов?
– Что интересного можно найти в зоне смешения морских вод? И при чём здесь плутоний? Как молодые учёные изучают радиоэкологию Чёрного моря?
Источник: Вести.Севастополь