Вести Севастополь 16.08.2019. Выпуск 17:00

16 августа 2019     19
Вести Севастополь 16.08.2019

Главные темы выпуска:

– Утренний пожар на Северной стороне лишил крова несколько семей. Как планируют помогать погорельцам?

– В чём разница между оружием психологическим и реальным? Испытания, максимально приближенные к реальному бою. Как выстоять в таких условиях?

– Открытые люки и строительный мусор. Почему улица Советская на время ремонта стала опасной для пешеходов? 

– Что интересного можно найти в зоне смешения морских вод? И при чём здесь плутоний? Как молодые учёные изучают радиоэкологию Чёрного моря?

 

Источник: Вести.Севастополь

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